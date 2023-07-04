«По всей стране расползлись эти тараканы-предатели»: украинский шпион пытался завербовать российского офицера

Шпион развернул свою деятельность в Тюмени. Он пытался завербовать офицера воинской части, чтобы тот перевел своих подчиненных на сторону ВСУ после прибытия в зону СВО. Агент приводил ложные сведения о ВС РФ, отстаивая свою точку зрения.

«По всей России расползлись эти тараканы-предатели»; «Надеюсь, офицер не повелся на эту агитацию»; «Страшно, что все это делают граждане России. Чем они мотивированы предавать Родину? Что такого им предлагает ВСУ?» — прокомментировали новость россияне.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчину, работавшего на ВСУ, обвиняют в государственной измене.

Ранее россияне назвали предателем «каратиста», который пытался убить главу Республики Крым Сергея Аксенова по приказу Киева.