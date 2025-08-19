На СВО погиб брат депутата Виталия Милонова
Фото: [freepik.com]
Родной брат депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова Александр Милонов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.
По информации источника, Александр добровольно отправился на фронт защищать Родину и в последнее время находился в ЛНР. Там же боец получил ранение, с которым был госпитализирован, но спасти его не удалось.
Во вторник, 19 августа, Александра похоронили с воинскими почестями на семейном захоронении на одном из кладбищ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Виталий Милонов известен своей патриотичной позицией по отношению к СВО. Депутат не раз посещал места, где ведутся активные боевые действия, организовывал помощь российских военнослужащим, а также призывал помогать им других депутатов.
