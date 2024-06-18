На СВО за день до отпуска погиб молодой курсант Пермского филиала ВГУВТ

Ученик Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) 18-летний Георгий Надеин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Об этом пишет properm.ru .

Молодой и подающий надежды курсант из Перми погиб на СВО. Администрация учреждения, где он обучался, выразила соболезнования. Молодой человек пошел по стопам отчима и подписал контракт с МО РФ, желая помочь Родине.

Георгия очень ждали дома мать и сестра, но он погиб за день до возвращения. У солдата должен был начаться отпуск. Подробностей о смерти молодого бойца нет.

Надеина характеризуют положительно. Он являлся человеком с активной жизненной позицией, занимался волонтерством и пел хоре ПФ ВГУВТ. В Перми назначат церемонию прощания с курсантом, однако точной даты пока не определили.

Ранее сообщалось, что военкор Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки украинских сил.