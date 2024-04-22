На свободу не выйдут: выяснилось, как накажут убийц двух полицейских в Карачаево-Черкесии

Двое мужчин в Карачаево-Черкессии расстреляли наряд полиции из трех человек. Двое сотрудников погибли, один госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Преступники не только напали на полицейских, но и забрали у них табельное оружие, после чего скрылись. В городе введен план «Сирена».

Юрист Юрий Капштык рассказал, что грозит злоумышленникам за убийство сотрудников полиции, кражу и хранение оружия.

«В данном случае наказание будет максимально строгим. Скорее всего, нападавшие понесут ответственность по 57 статье УК РФ, по которой предусмотрен пожизненный срок», – рассказал юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По официальным данным, информации о возможных сообщниках пока нет. Эксперт считает, что, если они все-таки были, то прячутся далеко от места преступления.

«Вероятные сообщники, понимая тяжесть совершенного, могут скрываться за пределами региона, у дальних родственников или знакомых. Или, возможно, они уже покинули страну», – предположил эксперт.

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