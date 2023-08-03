С пятницы по воскресенье на этой неделе на сыроварне Олега Сироты в Истре проведут сырный фестиваль, на котором продемонстрируют новинку — козий сыр. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

Посетители мероприятия смогут купить и продегустировать первую партию — 350 голов сыра. Для создания его рецепта эксперты испробовали различные варианты заквасок, комбинаций температур варки и созревания, уточнили в министерстве. Помимо этого, гости смогут купить и другой сыр, йогурты, молоко и хлеб в магазине на самой сыроварне или в торговых домиках.

Ранее сообщалось, что на Гастрономическом фестивале в Истре обсудят тему здорового питания в рамках сессии «ЗОЖ: питание, здоровье, экология».

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