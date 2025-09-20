На табло украинского поезда появилась провокационная надпись о России

На электронном табло пассажирского поезда, следовавшего из Киева в Рахов (Закарпатская область), появилась несанкционированная надпись «Слава России». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинскую полицию.

Инцидент был зафиксирован утром в городе Яремче Ивано-Франковской области. Очевидцы на поезде увидели на табло лозунг, а после сообщили об этом в полицию. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование электронного табло.

Напомним, после событий 2014 года украинские власти начали активную борьбу с символикой, связанной с Россией, включая ограничения на использование русского языка. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни.

Ранее сообщалось, что в Латвии задержали депутата, защищавшего русский язык.