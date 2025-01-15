На Тайване число заболевших гриппом установило 10-летний рекорд

На прошлой неделе число обращений в больницы с гриппоподобными заболеваниями достигло 139 613 человек — это самый высокий показатель за последние 10 лет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) острова, зарегистрировано 49 серьезных случаев заболевания и 10 летальных исходов.

Сезон гриппа на Тайване начался 1 октября 2024 года. На острове доминирует штамм H1N1, также известный как свиной грипп. С начала сезона зарегистрировано 461 случай серьезных осложнений и 101 летальный случай.

Медики настоятельно призывают жителей Тайваня сделать прививку против гриппа. Ожидается, что вспышка заболевания достигнет пика в преддверии китайского Нового года, который на Тайване будет отмечаться с 25 по 31 января. CDC прогнозирует, что в течение праздничной недели гриппом могут заболеть не менее 150 тыс. человек.

Ранее академик РАН и главный научный сотрудник НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев назвал уязвимые к недавно выявленному в Китае метапневмовирусу категории людей.