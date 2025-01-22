На Тайване сообщили об отключении поврежденных кабелей, ведущих к Мацзу

Два подводных кабеля, соединяющих Тайвань с архипелагом Мацзу, находящимся под его контролем, были выведены из эксплуатации из-за повреждений. Об этом сообщила газета Taipei Times, ссылаясь на Министерство цифрового развития Тайваня.

По информации, предоставленной источниками издания, один из кабелей оказался полностью отключен, в то время как второй получил серьезные повреждения. В условиях отключения крупный телекоммуникационный оператор Тайваня Chunghwa Telecom активировал резервные каналы связи.

Интернет-трафик был перенаправлен на микроволновую и спутниковую передачу. Для устранения проблемы в район повреждения прибыли технические специалисты. Причины, приведшие к повреждению кабелей, на данный момент не установлены.

Ранее Пекин призвал Тайвань отказаться от идеи независимости и напомнил ему, что Тайвань никогда не был страной и не сможет ею стать.