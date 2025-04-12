На телах погибших в «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные раны
На телах убитых в «Крокусе» обнаружили колото-резанные раны
Фото: [Медиасток.рф]
На телах некоторых жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружили не только огнестрельные, но и колото-резанные раны.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
По словам собеседника, это указывает на то, что террористы были вооружены не только огнестрельным оружием, но и ножами. Погибшие могли получить осколочные ранения. Не исключено, что их травмы являются последствиями удара о какой-то острый предмет, добавил он.
Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко проинформировала, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовали спецслужбы «недружественного государства».