На телах погибших в «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные раны

На телах некоторых жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружили не только огнестрельные, но и колото-резанные раны.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника, это указывает на то, что террористы были вооружены не только огнестрельным оружием, но и ножами. Погибшие могли получить осколочные ранения. Не исключено, что их травмы являются последствиями удара о какой-то острый предмет, добавил он.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко проинформировала, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовали спецслужбы «недружественного государства».