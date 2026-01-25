На термометре −30°С: Подмосковье сковал первый рекордный мороз

Резкое падение температуры зафиксировано в Московском регионе в ночные и утренние часы. Наиболее сильные морозы отмечаются на юго-востоке области, где столбики термометров опустились до тридцатиградусной отметки. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По данным на шесть часов утра 25 января, самая низкая температура зарегистрирована в подмосковных Черустах. Эта метеостанция традиционно считается местным полюсом холода, и сегодня ее показатели достигли −30.3 градуса. Существенное похолодание также охватило другие населенные пункты. В Мелихово зафиксировано −29.4 градуса, в Луховицах −29.2°С, в Серпухове −29.1°С, а в Коломне −28.4°С.

В самой Москве температурный фон оказался несколько мягче, но также свидетельствует о мощном арктическом вторжении. На основной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, минимальная температура составила −14.8 градуса. На Балчуге термометры показали −14.3, а в Тушино столбик опустился до отметки −15.0.

Окончательные данные о ночных минимумах температуры синоптики подведут к девяти часам утра. Тем временем, экстремальные погодные условия требуют от жителей и служб повышенного внимания. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно детям и пожилым людям, а также обеспечить надлежащую работу систем отопления и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы.