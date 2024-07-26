На территории ЖК «Большевик» в Дмитрове построят шестиэтажный паркинг

Надземный шестиэтажный паркинг, рассчитанный на 410 машино-мест, построят в жилом комплексе «Большевик» на территории городского округа Дмитров. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало СЗ «НЕДВИЖИМОСТЬ» разрешение на строительство данного объекта. Общая площадь многоуровневого паркинга составит чуть более шестнадцати тысяч квадратных метров. Так, на первом этаже здания откроется магазин, а территория рядом с парковкой будет благоустроена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что объекты торговли на вылетных магистралях и центральных улицах городов в Подмосковье приведут в соответствие.