На территории ЖК «Столичный» продолжают строить новую комплексную поликлинику
Фото: [Девелопер «Главстрой Регионы»]
Строительная готовность новой поликлиники на территории жилого комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха составляет уже семьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Напоминаем, что девелопер «Главстрой Регионы» реализует данный проект за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории.
На сегодняшний день на объекте завершены работы по монолитным конструкциям, каменной кладке стен, проведены кровельные работы и сейчас прокладывают инженерные сети. На финальной стадии работы по устройству внутренних стен и перегородок.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.