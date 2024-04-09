На территории ЖК «Тетрис» продолжают строить новый воспитательно-образовательный центр

Девелопер проекта жилого комплекса «Тетрис» ГК «Садовое кольцо» возводит на территории Красногорска новое образовательное учреждение с блоком начальных классов на 160 мест и дошкольным отделением на 260 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент строительные работы идут в соответствии с запланированным графиком. Образовательный комплекс готов уже почти на сорок процентов. Ведется устройство наружной теплосети и внутренних инженерных систем.

Ожидается, что будущие школа и детский сад войдут в состав комплексной жилой застройки района вместе с объектами административного, общественного и инженерно-транспортного назначения. Реализация проекта запланирована на 2025 год.

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