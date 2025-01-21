На Трампа подали в суд за указ об ограничении получения гражданства США по праву рождения

Трамп подчеркнул, что США является единственной страной в мире, где применяются подобные правила. По информации, опубликованной на сайте Белого дома, дети не смогут получить гражданство по праву рождения, если оба родителя находились в стране на момент рождения законно, но лишь с временным статусом, например, с туристической или рабочей визой.

Также, если мать ребенка была в США нелегально, а отец не являлся гражданином или постоянным резидентом страны, такое право у ребенка также отсутствует.

Американские правозащитные организации подали в суд штата Нью-Гэмпшир иск против администрации Трампа из-за этого указа, как сообщил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

По словам руководителя ACLU Энтони Ромеро, отказ в предоставлении гражданства детям, рожденным в США, не только противоречит Конституции, но и является безрассудным и жестоким отступлением от американских ценностей.

Ранее сообщалось, что Трамп разом отменил 78 указов Байдена и освободил 1500 штурмовавших Капитолий.