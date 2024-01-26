На трассе аэропорта столицы ЯНАО произошло жесткое ДТП с погибшим

Под Салехардом столкнулись легковушка и грузовик, что привело к гибели одного из водителей. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на комментарий начальника управления Госавтоинспекции ЯНАО.

Инцидент зафиксировали 26 января. По предварительной версии, на трассе, которая ведет в аэропорт Салехарда, столкнулись КамАЗ и Volkswagen. Грузовик влетел в легковой транспорт лоб в лоб.

В ГИБДД ответили, что, по предварительной версии, водитель грузового ТС выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От удара машину деформировало настолько, что она стала похожа на груду металла. Водитель этого транспорта погиб на месте. На снимках с заснеженной трассы видны следы от масла и крови, а также части машин.

В итоге трассу на время перекрыли, на место прибыла следственно-оперативная группа. Отмечается, что происшествие со смертельным исходом случилось днем. Очевидно, что жителям пришлось временно искать другую дорогу в аэропорт.

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