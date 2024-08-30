Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе под Новым Уренгоем. Предварительно, жертвами ДТП стали два человека. Об этом со ссылкой на соцсети пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Паблик «ЧП и ДТП в Новом Уренгое» сообщил о столкновении «Газели» и фуры во время проезда по трассе Коротчаево — Новый Уренгой. Судя по первым кадрам с места события, водитель выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в большегруз с прицепом. Машины серьезно побились: двигатель одной из вылетел на трассу.

«Газель» разорвало, вот там два трупа, вот тут — движок от машины», — говорит на видео свидетель происшествия.

ГИБДД по региону пока не давали комментариев по произошедшему. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что водитель фуры уснул за рулем и устроил ДТП на шоссе в Сергиевом Посаде.