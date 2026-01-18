Водительские права оставят в прошлом: автовладельцев обяжут последовать новым правилам

Правительство РФ внесло на рассмотрение поправки в Правила дорожного движения, разрешающие предъявление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в электронной форме через многофункциональный сервис обмена информацией платформы MAX. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Согласно документу, необходимые для проверки реквизиты будут предоставляться сотрудникам ГИБДД в форме двухмерного штрихкода, сгенерированного в сервисе. Данный способ будет юридически приравнен к предъявлению физических документов.

Ранее, в декабре 2025 года, был подписан федеральный закон, разрешающий подтверждение возраста через тот же сервис при покупке алкогольной и табачной продукции, а также безалкогольных тонизирующих напитков. Проект постановления стал очередным шагом по интеграции платформы «Макс» в систему электронных государственных услуг.

