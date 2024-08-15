На трассе «Новороссийск—Керчь» перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе «Новороссийск—Керчь» произошло дорожно-транспортное происшествие в районе четырех утра в четверг, 15 августа. Под Анапой перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Все остались живы, количество пострадавших уточняется», — отметили сотрудники ведомства.

Авария произошла вблизи хутора Тарусино. Микроавтобус Volkswagen Transporter с 19 людьми в салоне перевернулся на обочине. Семь пассажиров обратились за медицинской помощью.

Сообщается, что автобус направлялся из Владикавказа в Анапу. Предполагаемый виновник ДТП — водитель ТС, он уснул за рулем.

На месте работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в цетре Кемерова произошла автомобильная авария. Водитель легковушки наехал на пешехода, нарушившего правила дорожного движения. От полученных травм нарушитель ПДД скончался в больнице.