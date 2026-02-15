На трассе при столкновении с КАМАЗом погибли трое, включая подростка

Страшная авария на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни трех человек, среди которых оказался 15-летний подросток, сообщает ugra-news.ru .

Трагедия произошла 15 февраля 2026 года на 768 километре автомобильной дороги, где столкнулись Toyota Corolla и КАМАЗ. Об обстоятельствах происшествия рассказал Александр Салмин, командир 2 роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД РФ по региону.

Удар оказался фатальным для водителя легковушки и двоих пассажиров, включая несовершеннолетнего. Все они скончались на месте до приезда скорой. Еще одна пассажирка, находившаяся в салоне Toyota, выжила, но с серьезными травмами была доставлена в медицинское учреждение. О ее состоянии пока не сообщается.

На место происшествия незамедлительно выехал и.о. Нефтеюганского межрайонного прокурора Олег Яковлев. Надзорное ведомство оперативно организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Нефтеюганская межрайонная прокуратура уже признала законным возбуждение уголовного дела следственным отделом ОМВД по Нефтеюганскому району.

Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает серьезное наказание вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа взяла на контроль не только ход расследования, но и установление всех обстоятельств произошедшего.

