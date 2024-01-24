На «трассе смерти» в ЯНАО произошло два ДТП с пострадавшими

Столкновение нескольких машин случилось на трассе в ЯНАО. Участникам крупной аварии потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД региона.

Началось все на 540-м километре трассы Сургут — Салехард, где дистанцию с другим транспортом не выдержал автомобиль Skoda. Иномарка врезалась в зад фургона. В итоге водители остановили движение, вызвав ограничения на дороге в Пуровском районе. Мужчины получили травмы и были доставлены в больницу Тарко-Сале. Подробностей об их состоянии нет.

Спустя два часа случилось новое ДТП на той же трассе, но уже на 897-м километре. Управляющий легковым автомобилем Nissan был госпитализирован. В Госавтоинспекции пока выясняют подробности этого инцидента.

Отметим, что в ЯНАО трассу Сургут — Салехард называют в народе «трассой смерти», так как там часто сталкиваются машины и происходят аварии с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что гражданам разъяснили порядок действий в случае ДТП.