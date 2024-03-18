На трассе Сургут — Салехард произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Пассажирский автобус и Нива столкнулись на ямальской автодороге Сургут — Салехард при проезде в сторону Губкинского. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Пассажирский автобус и отечественный автомобиль столкнулись прямо перед Барсуковским поворотом, ведущим на месторождение. После удара транспорт откинуло. Известно о двух погибших из «Нивы». О пострадавших пока нет информации.

В некоторых уголках ЯНАО прошел дождь, после которого дороги стали скользкими от наледи. Было ли это причиной аварии пока неизвестно: в ситуации предстоит разбираться правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в ямальском селе мужчина задушил своего собутыльника и продолжил пить в компании друзей.