На трассе Сургут — Салехард произошло жесткое ДТП с пострадавшим

На 269 километре трассы Сургут — Салехард в ЯНАО столкнулись грузовик Shacman и автомобиль «Газель». Как пишет со ссылкой на ГИБДД интернет-издание «Ямал-Медиа» , пострадали два человека.

Госавтоинспекция Ноябрьска выясняет подробности ДТП на трассе. Отметили, что столкнулись «Газель» и габаритный грузовик иностранного производства. Как именно это произошло пока устанавливают. Судя по кадрам, оба транспорта получили значительные повреждения: одна машина стала грудой металла в передней части, вторая — съехала в кювет и также получила вмятины.

Среди пострадавших — водитель «Газели». Он получил незначительные травмы, ему оказали медпомощь на месте.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами врезался в грузовик на юге Москвы.