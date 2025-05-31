На трассе в Якутии медведь внезапно очнулся после того, как его сбила машина

Необычный инцидент произошел на автомобильной дороге в Алданском районе Якутии, пишет SHOT. Проезжающие мимо рабочие заметили на обочине лежащего крупного медведя, который, на первый взгляд казался мертвым.

На то, что хищник умер, указывали несколько факторов — возле головы у него была замечена кровь, а само животное не двигалось. Рабочие предположили, что косолапого сбила машина. Однако стоило подойти к медведю чуть ближе, он неожиданно «ожил».

Хищник резко поднял голову, а затем и тело, после чего побежал в сторону любопытствующих. Испуганные люди в панике бросились в свои машины и уехали, а медведь как ни в чем не бывало, но прихрамывая, скрылся в лесу. Что стало с животным дальше — неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Ямале на подъезде к аэропорту Ноябрьска заметили бурового медведя, который деловито осматривал дорожное полотно.