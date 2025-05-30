Опасного хищника заметили по пути в аэропорт Ноябрьска

Медведя заметили в ночь на 30 мая на подъезде к аэропорту Ноябрьска. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на сообщение местных жителей.

Северяне засняли на видео бурого медведя, который деловито осматривал дорожное полотно перед тем, как скрыться в лесу. Как пошутили авторы ролика, скорее всего, зверь «опаздывал в аэропорт», так как дорога как раз вела в ту сторону.

Это уже не первый случай, когда бурые гости приходят к людям. Так, 23 мая медведя заметили на Вынгапуровском месторождении. Хотя в большинстве случаев хищники сами скрываются в лесу при виде людей, жителям стоит помнить про правила безопасности.

Так, нельзя приближаться и фотографировать медведей с близкого расстояния. При прямом столкновении нельзя поворачиваться спиной или убегать. Ни в коем случае нельзя дразнить и провоцировать животное.

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