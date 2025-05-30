На церемонии прощания с жертвами резни в Байкальске девушка упала в обморок

В Байкальске прошла траурная церемония прощания с жертвами чудовищной трагедии. На местном кладбище предали земле троих подростков, чья жизнь оборвалась на злополучной вечеринке. Прощание сопровождалось всеобщим горем: рыдания звучали повсюду, сообщил портал ИрСити.

Школа № 11 организовала сбор средств для организации похорон. Василий Темгеневский, глава Байкальска, обратился к родителям с настоятельной просьбой не оставлять несовершеннолетних без присмотра на церемонии, осознавая потенциальную психологическую травму. Он призвал взрослых оказать подросткам необходимую поддержку.

В Свято-Троицком храме прошла панихида по Полине Марковой (16 лет), Вадиму Павлушкину (14 лет) и Николаю Малышеву (13 лет). Почтить память погибших пришли их родные, друзья и учителя. Воспитательница детского сада, где когда-то воспитывалась убитая девочка, поделилась воспоминаниями о ней.

Сотни людей образовали длинную очередь к храму, многие не могли сдержать слез. Во время траурной церемонии одна из девушек потеряла сознание, ее вынесли из храма на руках. Медицинская помощь также потребовалась матери одного из погибших и нескольким детям. После отпевания гробы с телами вынесли из храма и отправили на кладбище.

Похороны Ойбека Бондурского (14 лет), еще одной жертвы трагедии, запланированы на вторник, 3 июня. В этот же день будет похоронен Михаил Парамонов (17 лет), совершивший нападение на подростков в дачном доме в СНТ «Горный Байкал». Он лишил жизни четверых и ранил еще четверых, после чего совершил подрыв дома, в результате которого сам погиб.

Ранее сообщалось, что бежавшего с Украины актера из «Солнечного удара» похоронили через 2,5 месяца после смерти.