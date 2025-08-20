На турнире в Таиланде бойцового петуха продали за 16 млн руб.

В Таиланде боевого петуха приобрели за впечатляющую сумму в 6,5 млн бат, что эквивалентно 16 млн руб. по текущему курсу. Об этом информировал новостной портал The Thaiger.

Петух, известный под именем Факхамрам, обрел широкую известность благодаря своему триумфу на турнире, прошедшем 17 августа в провинции Накхонратчасима. На кону стоял внушительный призовой фонд в размере 125,1 млн бат (310 млн руб.). Факхамрам одержал уверенную победу над своим противником, продемонстрировав превосходные бойцовские качества.

Сразу после завершения соревнований владелец петуха объявил о его продаже петушиному клубу Num Rong Mee. Представители нового владельца подчеркнули, что Факхамрам является самым ценным приобретением в их истории, назвав его самым дорогим петухом, которого они когда-либо покупали.

