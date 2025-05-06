На участие в программе «Герои Подмосковья» поступило более 2,4 тыс. заявок

В области завершилась подача заявок на участие в программе «Герои Подмосковья». В общей сложности на нее было подано более 2,4 тыс. заявок.

Заявки поступили из 67 регионов РФ. Большинство из Подмосковья — ровно 2 тыс. Еще 203 — из столицы и 253 — из других регионов.

Большинство претендентов на участие — мужчины, их 2392 человека. Женщин — 54. В числе подавших заявки — более 1,1 тыс. действующих бойцов СВО.

Представителей ВС РФ — свыше 1,3 тыс. человек, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств — 271 человек. Более 700 заявителей имеют госнаграды. В их числе три Героя России и 345 обладателей медалей «За отвагу».

Сегодня, 5 мая, началось онлайн-тестирование, которое продлится до 7 мая. С 30 мая по 24 июня будут проходить собеседования. Итоги отбора объявят 1 июля, а в сентябре стартует обучение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев возглавил Общественный совет указанной программы.