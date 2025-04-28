На участие в программе «Герои Подмосковья» поступило уже более 2 тыс. заявок. В том числе поступило 993 заявки от действующих бойцов и 868 — от ветеранов СВО.

От кавалеров ордена Мужества поступило 220 заявок, от Героев России — три заявки. Большинство подавших заявки мужчины, их более 2056 человек. Женщин — 43.

Более 1,7 тыс. заявок поступило из Подмосковья. Еще 183 — из столицы. Из других субъектов РФ было подано 227 заявок.

В рамках программы «Герои Подмосковья» бойцы СВО могут получить новые знания и навыки для развития карьеры на государственной службе и коммерческих предприятиях.

Подать заявку на участие можно до 30 апреля. Для этого необходимо иметь гражданство РФ и высшее образование. Итоговый список отобранных участников станет известен 1 июля, а в сентябре начнется обучение.

Ранее сообщалось, что председателем общественного совета программы «Герои Подмосковья» был избран губернатор Андрей Воробьев.