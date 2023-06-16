На участках трассы М-9 «Балтия» в Подмосковье начинаются ремонтные работы

Сегодня на участках трассы М-9 «Балтия» начнутся ремонтные работы. Об этом напомнили в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Специалисты будут ремонтировать верхний слой покрытия автодороги, уточнили в ведомстве. Автомобилистов призвали быть аккуратными, поскольку в местах проведения работ может быть снижена скорость потока.

В Минтрансе Московской области также отметили, что вечером на дорогах региона может увеличиться поток автомобилей.

В настоящее время загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла. Движение в сторону столицы затруднено на Носовихинском, Симферопольском, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах «Беларусь», «Балтия», «Урал» и «Дон».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства Егорьевского и Щелковского шоссе.