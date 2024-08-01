На участках жителей Копейска появилось «зеленое озеро» глубиной в полтора метра

В Копейске Челябинской области на участках частных домов образовались зеленые водоемы вместо огородов. Об этом рассказала «Газете.ру» местная жительница, ставшая владелицей необычного «пруда».

В Копейске действует режим ЧС из-за угрозы наводнения. Местная жительница сняла, как ее и соседские огороды превратились в зеленые пруды. Затопления возвышаются над огородами на 1,5 метра. По словам женщины, затопления озеленились еще 29 июля.

«С апреля мы живем в таких условиях. Последние дожди добавили проблем, вода в доме вровень с полами. В огороде можно утонуть, глубина почти полтора метра. У нас ни разу не откачивали воду, отводить некуда. Пытались сами откачать ассенизаторскими машинами, только деньги на ветер. Нужна постоянная откачка. Ответ администрации, что откачивают только с прудов-испарителей, а наше «озеро» из шести дворов находится на частной территории. Значит это наша проблема. Пруды-испарители тоже надо постоянно качать, а не когда люди начинают с заявлениями бегать. Мне даже жалко времени упущенного», — пояснила Дымшакова.

У жителей есть подозрения, что вода может не уйти до зимы. По их словам, весь Копейский городской округ тонет.

Отметим, что зеленые озера появляются в Копейске в период половодья. Вода идет из выработанной шахты, которую законсервировали более 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Омске УК не реагирует на затопление квартир в многоэтажке.