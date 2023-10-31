На Украине будут судить командира части, начислявшего жалованье дезертирам

Государственное бюро расследований Украины направило в суд дело командира части в Николаевской области, который продолжал начислять зарплату военнослужащим, которые сбежали из подразделения.

Командир должен был прекратить начисление выплат дезертирам, однако он этого не сделал, благодаря чему присвоил 4,6 млн гривен ($126,5 тысячи). Жалованье «получали» даже те, кого не было в части уже несколько месяцев.

Полковник вернул часть присвоенных денег – 650 тысяч гривен ($17,8 тысячи), однако предстать перед судом все равно придется. Предприимчивому командиру грозит срок до восьми лет.

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