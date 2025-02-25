На Украине демонтировали еще один памятник, связанный с Россией

В Полтаве в рамках декоммунизации демонтировали памятник российскому императору Петру І, а также избавились от доски, посвященной писателю Антону Макаренко. Это следует из поста на канале «Общественный».

На Украине продолжают избавляться от памятников и других объектов, связанных с Россией, а также советской историей. Министерство культуры и информационной политики проводит деколонизацию и следует соответствующему закону, принятому на Украине еще в 2015 году.

На опубликованном каналом видео показано, как с помощью крепкого каната и крана с постамента переносят габаритный памятник Петру I в Полтаве. В дальнейшем статую перенесут в фонд.

Как пишет РИА Новости, за последние дни в Полтаве также демонтировали мемориальную доску им. Антона Макаренко — советского педагога и писателя.

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник ученому Ивану Павлову.