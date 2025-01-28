В Киеве снесли памятник выдающемуся учёному-физиологу Ивану Павлову, который был удостоен Нобелевской премии. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях пресс-службой департамента территориального контроля украинской столицы.

В киевском управлении также похвастались, что памятник академику Павлову стал 59-м объектом, который был убран с городских улиц, начиная с 2022 года.

«Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом. Исторически школа Ивана Павлова проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что уничтожение символов русской культуры происходит не только в Киеве. В ноябре 2024 года в городе Кривой Рог были снесены монументы, посвящённые русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. А 31 декабря, в канун Нового года, возле Одесской киностудии был снесен и вывезен в неизвестном направлении памятник советскому барту и актеру Владимиру Высоцкому.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого у здания городского совета Одессы состоялся митинг, организованный жителями города. Они выступили против сноса памятника поэту и потребовали вернуть монумент на место.