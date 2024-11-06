На Украине глава военкомата разбогател на липовых справках для уклонистов

На Украине сотрудники СБУ задержали в Закарпатье главу районного военкомата и заместителя командира бригады территориальной обороны, которые улучшали свое материальное положение за счет уклонистов. О данном факте сообщают в телеграм-канале СБУ.

Установлено, что фигуранты снабжали призывников поддельными справками медицинской комиссии, в которых была отражена информация о наличии несуществующих тяжелых заболеваний. За оказанную помощь участники комбинации брали минимум $4 тыс. Подозреваемые попали под два уголовных дела, по которым им грозит до 10 лет заключения, а также конфискация имущества.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ кассетными снарядами нанесли массированный удар по Энергодару.