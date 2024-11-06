ВСУ начали массированный обстрел Энергодара кассетными снарядами

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы в целях массированного обстрела Энергодара.

Удары пришлись по береговой линии. Зафиксировано 5 попаданий. Соответствующей информацией Рогов поделился в своем телеграм-канале. Данных о возможных пострадавших или нанесенных разрушениях пока что нет.

В сентябре текущего года в Энергодаре из-за артиллерийского удара со стороны ВСУ пострадали две высоковольтные ЛЭП.

Ранее власти Запорожской области заявили о бессмысленных жертвах при попытке захвата ЗАЭС. Они приводят к большим потерям среди украинцев.