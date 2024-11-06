ВСУ начали массированный обстрел Энергодара кассетными снарядами
Рогов: ВСУ при артобстреле Энергодара использовали кассетные боеприпасы
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Вооруженные силы Украины решили применить кассетные боеприпасы в ходе обстрела Энергодара (город-спутник Запорожской атомной электростанции).
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы в целях массированного обстрела Энергодара.
Удары пришлись по береговой линии. Зафиксировано 5 попаданий. Соответствующей информацией Рогов поделился в своем телеграм-канале. Данных о возможных пострадавших или нанесенных разрушениях пока что нет.
В сентябре текущего года в Энергодаре из-за артиллерийского удара со стороны ВСУ пострадали две высоковольтные ЛЭП.
Ранее власти Запорожской области заявили о бессмысленных жертвах при попытке захвата ЗАЭС. Они приводят к большим потерям среди украинцев.