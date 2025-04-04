На Украине изменят правила отсрочки от мобилизации для студентов

В украинском правительстве одобрили проект закона, вносящий коррективы в порядок предоставления отсрочки от мобилизации студентам и преподавателям, сообщил Тарас Мельничук, представитель кабмина в Верховной раде.

Нововведения коснутся в основном мужчин старше 25 лет, вновь поступивших в учебные заведения, ограничивая их право на отсрочку.

Согласно его заявлению, одобрен законопроект о внесении изменений в статью 23 закона Украины о мобилизационной подготовке, касающийся прав работников образования и соискателей образования.

Теперь отсрочка от призыва во время мобилизации будет предоставляться учащимся профессиональных учебных заведений и соискателям профессионального предвысшего образования, начавшим обучение до 25 лет и обучающимся на дневной или дуальной форме.

Мельничук уточнил в своем телеграм-канале, что мужчины старше 25 лет, повторно обучающиеся на том же или более низком уровне образования, не смогут воспользоваться отсрочкой.

Кроме того, докторанты, врачи-интерны и врачи-резиденты, впервые получающие образование в украинских образовательных и научных учреждениях, также не подлежат призыву. Преподаватели с ученой степенью смогут получить отсрочку, даже если они перестали быть научно-педагогическими работниками.

Педагоги внешкольного образования, руководящие кружками эколого-натуралистической, технической или военно-патриотической направленности, также получат отсрочку при условии работы по основному месту до начала 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля на Украине «сгорели» все отсрочки от мобилизации.