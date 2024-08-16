На Украине легализовали каннабис в медицинских целях

На Украине разрешен каннабис – его уже с пятницы, 16 августа, можно будет приобрести в аптеках. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что закон вступил в силу именно сейчас.

Ранее данный законопроект был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским - это произошло еще 15 февраля текущего года. Теперь каннабис, настойки и экстракты из него исключены из перечня опасных веществ, и для приобретения потребуется электронный рецепт.

Маркировка подобных продуктов на Украине немного запоздает – она начнется только текущей осенью, ну а пока никакого более четкого контроля за лекарствами из каннабиса не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что появилось видео того самого инцидента, из-за которого больше миллиона жителей Приморья остались без света в пятницу.