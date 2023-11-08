На Украине мужчина избил сотрудника военкомата при попытке вручить повестку

На Украине мужчина избил сотрудника военкомата, попытавшего вручить ему повестку на блокпосту в Сумской области. Подробности рассказало РИА Новости .

О нападении на военнослужащего было сообщено в отдел полиции в городе Глухово. Выяснилось, что мужчина дежурил на блокпосту и остановил автомобиль Opel Vivaro, которым управлял 44-летний украинец. При проверке документов представитель военкомата предпринял попытку передать водителю повестку, но тот ударил военного в лицо головой. После этого нападавший сбежал с места происшествия.

Позже напавшего на военнослужащего мужчину обнаружили в Киеве. На него завели уголовное дело за применение насилия в отношении должностного лица.