На Украине мужчина пытался совершить суицид в здании ТЦК

25-летнего жителя Кременчуга сотрудники полиции доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Там он попытался свести счеты с жизнью.

О ЧП сообщает «Кременчугский телеграф».

Авторы материалы отмечают, что скорую помощь вызвали не сразу. Оказать помощь пострадавшему сначала попытались врачи ВВК.

Позднее мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным.