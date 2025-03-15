На Украине мужчина пытался совершить суицид в здании ТЦК
Насильно мобилизованный украинец пытался покончить с собой
Фото: [pxhere.com]
25-летнего жителя Кременчуга сотрудники полиции доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Там он попытался свести счеты с жизнью.
О ЧП сообщает «Кременчугский телеграф».
Авторы материалы отмечают, что скорую помощь вызвали не сразу. Оказать помощь пострадавшему сначала попытались врачи ВВК.
Позднее мужчину госпитализировали.
Ранее сообщалось о том, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным.