На Украине мужчина сломал ногу, спасаясь от мобилизации через окно

В украинском городе Черновцы мужчина получил перелом, спасаясь от мобилизации через окно. Об этом сообщает РИА Новости .

28 декабря 43-летний мужчина выпрыгнул в окно второго этажа здания местного военкомата. Как сообщила представитель центра комплектования Татьяна Гайдащук, мужчину забрали в медицинское учреждение, у него диагностировали открытый перелом ноги.

В больнице сообщили, что мужчина жив, сейчас он проходит лечение в отделение нейрохирургии, его состояние стабильно.