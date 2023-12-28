На Украине мужчина сломал ногу, спасаясь от мобилизации через окно
Фото: [©Евгений Котенко/РИА Новости]
В украинском городе Черновцы мужчина получил перелом, спасаясь от мобилизации через окно. Об этом сообщает РИА Новости.
28 декабря 43-летний мужчина выпрыгнул в окно второго этажа здания местного военкомата. Как сообщила представитель центра комплектования Татьяна Гайдащук, мужчину забрали в медицинское учреждение, у него диагностировали открытый перелом ноги.
В больнице сообщили, что мужчина жив, сейчас он проходит лечение в отделение нейрохирургии, его состояние стабильно.