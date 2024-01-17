На Украине накажут авторов телесюжета, показавших в эфире карту РФ с Крымом в составе

Общество

Фото: [unsplash.com]

Руководство телемарафона, транслировавшего накануне новостной сюжет с картой РФ с Крымом в составе, пообещало наказать виновных. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.

Во вторник в эфире местного новостного телевизионного марафона в сюжете об РФ была продемонстрирована карты страны, в состав которой был включен полуостров Крым, четко проглядывавшийся на изображении. Сюжет вызвал резонанс, так как руководство Украины до сих пор отрицает нахождение полуострова в составе российского государства. Киев считается временно оккупированной территорией.

После скандала, руководству телевизионного марафона пришлось опубликовать на своем официальном сайте сообщение, где команда признала свою вину и взяла на себя ответственность за «оплошность». Сообщается, что степень вины каждого из авторов сюжета будет уточняться.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил, почему государственность Украины скоро встанет под угрозу.

Актуально
Украина