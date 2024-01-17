На Украине накажут авторов телесюжета, показавших в эфире карту РФ с Крымом в составе

Руководство телемарафона, транслировавшего накануне новостной сюжет с картой РФ с Крымом в составе, пообещало наказать виновных. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Во вторник в эфире местного новостного телевизионного марафона в сюжете об РФ была продемонстрирована карты страны, в состав которой был включен полуостров Крым, четко проглядывавшийся на изображении. Сюжет вызвал резонанс, так как руководство Украины до сих пор отрицает нахождение полуострова в составе российского государства. Киев считается временно оккупированной территорией.

После скандала, руководству телевизионного марафона пришлось опубликовать на своем официальном сайте сообщение, где команда признала свою вину и взяла на себя ответственность за «оплошность». Сообщается, что степень вины каждого из авторов сюжета будет уточняться.

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