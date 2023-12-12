На Украине не планируют избавляться от Залужного во главе армии

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что избавляться от Залужного в качестве главнокомандующего армии пока не планируют. Об этом сообщает РИА Новости .

Некоторые украинские СМИ сообщили, что в офисе Зеленского обсуждают Залужного, поэтому очень скоро его отставка может стать вполне реальной. Однако в минобороны эту информацию опровергли. Умеров заявил, что тему отставки Залужного обсуждают в разных кругах и всячески раскручивают этот вопрос, но речи об этом в действительности не идет.

Умеров также заметил, что отношения с Залужным у него хорошие и каждый раз при встрече с главнокомандующим он в шутку интересуется, кто решил уволить его теперь.