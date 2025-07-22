Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, поделился своими предположениями о том, что могло произойти с системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины во время ракетных ударов по Киеву, пишет РИА Новости .

В своем телеграм-канале он высказал две версии произошедшего. Согласно первой версии, у Украины могла закончиться система ПВО, а президент Зеленский постоянно лжет о наличии каких-то дронов-перехватчиков.

Вторая версия предполагает, что власти сознательно дали приказ не сбивать дроны, чтобы создать кровавую сцену, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости.

По мнению Дубинского, обе версии указывают на то, что Украина приближается к катастрофе на фронте.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских БПЛА.