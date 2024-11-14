Решение о проведении обязательных мероприятий по эвакуации местного населения из ряда населенных пунктов принято официально. Соответствующей информацией поделились в областной военной администрации, сформированной украинскими властями.

На Украине официально утвердили решение о проведении принудительной эвакуации детей с родителями или другими законными представителями несовершеннолетних, которые их заменяют.

Эвакуировать людей будут в подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР из нескольких населенных пунктов: Алексеевки, Андреевки, Большой Новоселки, Времовки, Золотой Нивы, Константинополя, Новоукраинки, Отрадного, Петропавловки, Славянки и Шевченково. Кроме того, в этот список попадают и другие населенные пункты, среди них: Богатырь, Зеленый Кут, Новый Комар, Разлив и Улаклы.

При этом предполагаемая дата начала эвакуации, как и дальнейшие действия по размещению эвакуированного населения пока не озвучивалась.

Украинские власти регулярно принимают меры по принудительной эвакуации в различных регионах, объясняя эти действия необходимостью обеспечения безопасности граждан. Так, месяц назад (15 октября) власти Украины начали эвакуировать жителей Купянска и трех городских общин.

Ранее Вооруженные силы России подняли знамя над освобожденной Новоселидовкой в Донецкой Народной Республике. Также российским военным удалось выбить украинских боевиков из большой части села Дальнее.