На Украине обрадовались отправке мужчин на тушение пожаров в США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил США помощь в тушении пожаров в Калифорнии. Это решение главы киевского режима вызвало радость у украинской журналистки Дианы Панченко.

На своей странице в соцсетях она написала, что рада тому, что сотни мужчин в ближайшее время покинут территорию Украины.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что дал поручение министерству внутренних дел и дипломатам подготовится к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии. Украинские пожарные уже готовы к вылету в Америку.

8 января пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар вспыхнул на западе округа Лос-Анджелес, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания превысила 3 кв. километра. Из-за сильного ветра пожар быстро распространялся.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон упрекнул власти Калифорнии в нежелании тушить пожары.