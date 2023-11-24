На Украине обсудили новый план мобилизации

Как рассказал украинский президент Зеленский, вопрос мобилизации очень сложный, но при этом и очень актуальный для Украины. По словам лидера страны, уже поставлены новые задачи по этой проблеме. Он рассказал, что сегодня киевские власти выслушали отчет, в котором правительству сообщили о способах решения проблемы и необходимых поправках в законах для этого.

Зеленский подчеркнул, что план по проблеме мобилизации будет озвучен на следующей неделе. При этом он не сообщил, когда жителям Украины стоит ожидать очередной мобилизации.