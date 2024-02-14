Куратор украинских мобилизованных, офицер штаба бригады теробороны ВСУ в Чернигове, вызвал взрыв в машине, когда стал хвастаться ей в машине перед спутницей, сообщает МК.

По предварительным данным, боевик 119-й ТРО состоял в штабе бригады. Полагают, что мужчина достал боеприпас внутри машины без причины, возможно, чтобы показать женщине. Однако опасный предмет в процессе сдетонировал.

В областной больнице отметили, что сопровождающую военного спасти не удалось: она получила травмы несовместимые с жизнью. Сам подрывник отправился в реанимацию и пока находится в критическом состоянии. По некоторым сведениям, пострадавший курировал боевую подготовку мобилизованных в ВСУ.

Украинская полиция не сообщает подробностей о происшествии, но факт взрыва подтверждает. Пока изучаются все подробности и детали инцидента.

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