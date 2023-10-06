На Украине планируют изъять российские вагоны и автомобили

На Украине планируют изъять больше 800 вагонов и автомобилей, принадлежащих России. Подробности сообщает РИА Новости .

Правительство одобрило проект Зеленского, предлагающий изъять российское движимое имущество. Из документа следует, что Украина заберет вагоны, платформы, цистерны, легковые и грузовые автомобили, танкер, строительную технику двигатели. В список также попали семь российских самолетов, находящихся в неисправном состоянии. Планируется, что запчасти от российских самолетов будут использованы для ремонта украинских.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект указа Зеленского, теперь документ одобрило и украинское правительство. Документ не подразумевает возвращение стоимости российского имущества, которое Украина хочет забрать себе, владельцу.