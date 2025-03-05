На Украине подвергли критике идею ставить на воинский учет 14-летних подростков

Члены находящейся у власти на Украине партии «Слуга народа» ни при каком стечении событий не станут поддерживать проект закона о постановке на воинский учет 14-летних подростков, если он вдруг появится в Раде. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Ранее член украинского парламента Максим Саврасов сообщил о том, что на 70% готов проект закона, предусматривающий постановку на воинский учет подростков с 14-летнего возраста. По его утверждению, подобная инициатива позволит решить имеющиеся проблемы резервов Вооруженных сил Украины.

Арахамия заявил, что члены фракции «Слуга народа» не обладают сведениями об инициативе Саврасова, который является представителем «Европейской солидарности».

«Если фракция «Европейской солидарности» действительно работает над таким законопроектом, то могу заверить, что он никогда нами не будет поддержан», — обозначал позицию парламентарий.

По его же утверждения, за подобную инициативу депутаты от «Слуги народа» не станут отдавать голоса «ни при каких обстоятельствах».

Ранее стало известно, что согласно выдвинутому законопроекту на воинский учет хотят ставить и несовершеннолетних со слабым здоровьем.