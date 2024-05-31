На Украине погиб наемник, который приехал из Нидерландов. Об этом сообщает портал Dutch News и ссылается на министерство иностранных дел страны.

Портал пишет о том, что мужчина добровольно отправился воевать на Украину, но был убит. Также проводится информация, согласно которой неназванный гражданин проходил службу в интернациональном легионе территориальной обороны Украины, а погиб еще 20 мая в районе Часова Яра. В публикации отмечается, что это третий погибший наемник из Нидерландов с начала продолжающейся на Украине специальной военной операции.

Ранее мы писали о том, что польское государственное агентство сперва опубликовало, а потом удалило сообщение о стартующей 1 июня частичной мобилизации. Приводились данные о необходимости призвать в войска 200 тысяч человек и отправить их на территорию Украины. Позже в агентстве выдвинули свою версию происхождения резонансной новости.